Ремонтные батальоны вернутся в состав Вооруженных сил России

Вооруженные силы России вновь пополнятся собственным ремонтным батальоном. Об этом 29 июля заявил командующий второй гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

В интервью газете «Красная звезда» Колотвкин рассказал, что в 2019 году в армии воссоздали ремонтный батальон. Таким образом, во время выполнения учебно-боевых задач в полевых условиях повысятся технические возможности объединения.

«В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — объяснил он.

Кроме ремонтного батальона в армии появился личный инженерный полк, поделился новостью Колотовкин. Сражение выиграть тяжелее, если бойцы не способны форсировать водные преграды, объяснил он.

Генерал-майор уточнил, где-то месяц назад полк оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, который способен за час развернуть 250-метровый понтонный мост через реку. Еще одним плюсом понтонного парка Колотовкин назвал современное базовое шасси на основе «КамАЗа-53501».

Ремонтные батальоны и «армейские комплекты» были расформированы по решению экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Что касается понтонно-мостовых соединений, они были отменены еще 1989 году при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве.