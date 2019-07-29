Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мнимый больной Навальный вернулся из больницы в спецприемник

Мнимый больной Навальный вернулся из больницы в спецприемник

 Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

Фанат Земфиры разбил ее Mercedes
Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ
Генштаб обвинил США в продаже сирийской нефти

Генштаб обвинил США в продаже сирийской нефти

 Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»

Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»
Мнимый больной Навальный вернулся из больницы в спецприемник

Мнимый больной Навальный вернулся из больницы в спецприемник

 Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

Фанат Земфиры разбил ее Mercedes
Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ
Генштаб обвинил США в продаже сирийской нефти

Генштаб обвинил США в продаже сирийской нефти

 Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»

Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»
13:25   29 Июля 2019
Россия

Генштаб опроверг обвинения в уничтожении ВКС РФ рынка в Идлибе

Генштаб опроверг обвинения в уничтожении ВКС РФ рынка в Идлибе

Рынок в Идлибе, в уничтожении которого «Белые каски» обвинили РФ, цел и работает в обычном режиме, о чем свидетельствует аэросъемка, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

22 июля Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на «Белые каски» сообщила, что ВКС РФ якобы нанесли удары по рынку Аль-Халь и близлежащим жилым районам в городе Маарет-Ан-Нууман, что привело к гибели десятков мирных жителей.

24 и 26 июля российские беспилотники дважды провели съемку данного места, полученные кадры указывает на то, что там  отсутствуют признаки разрушений, подчеркнул Рудской.

Также разрушения опровергают снимки российского космического аппарата от 25 июля и кадры видеосъемки, сделанной в том районе в субботу. На видео показано, что рынок цел и работает.

Рудской выразил сожаление, что международные организации снова стали жертвами лжи террористов, которую было легко проверить.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сирия #политика #генштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...