Генштаб опроверг обвинения в уничтожении ВКС РФ рынка в Идлибе

Рынок в Идлибе, в уничтожении которого «Белые каски» обвинили РФ, цел и работает в обычном режиме, о чем свидетельствует аэросъемка, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

22 июля Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на «Белые каски» сообщила, что ВКС РФ якобы нанесли удары по рынку Аль-Халь и близлежащим жилым районам в городе Маарет-Ан-Нууман, что привело к гибели десятков мирных жителей.

24 и 26 июля российские беспилотники дважды провели съемку данного места, полученные кадры указывает на то, что там отсутствуют признаки разрушений, подчеркнул Рудской.

Также разрушения опровергают снимки российского космического аппарата от 25 июля и кадры видеосъемки, сделанной в том районе в субботу. На видео показано, что рынок цел и работает.

Рудской выразил сожаление, что международные организации снова стали жертвами лжи террористов, которую было легко проверить.