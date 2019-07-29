Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

Фанат певицы Земфиры повредил ее автомобиль, чтобы привлечь внимание кумира. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 29 июля.

Мужчина, работающий грузчиком, выбил два стекла у Mercedes-Benz C200. Певица припарковала автомобиль возле своего дома на Фрунзенской набережной в Москве. Позже поклонник признался, что повредил машину из-за любви к Земфире. По данным СМИ, ущерб составил 25 тысяч рублей, однако сумма может вырасти.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Если уголовное дело заведут, фанату рок-певицы грозит штраф до 40 тысяч рублей. Максимальные санкции по статье — до двух лет лишения свободы.