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14:18   29 Июля 2019
Россия

Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

Фанат певицы Земфиры повредил ее автомобиль, чтобы привлечь внимание кумира. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 29 июля.

Мужчина, работающий грузчиком, выбил два стекла у Mercedes-Benz C200. Певица припарковала автомобиль возле своего дома на Фрунзенской набережной в Москве. Позже поклонник признался, что повредил машину из-за любви к Земфире. По данным СМИ, ущерб составил 25 тысяч рублей, однако сумма может вырасти.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Если уголовное дело заведут, фанату рок-певицы грозит штраф до 40 тысяч рублей. Максимальные санкции по статье — до двух лет лишения свободы.

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Автор: Арсений Аскольский
#мерседес #земфира

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