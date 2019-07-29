Генштаб обвинил США в продаже сирийской нефти

Руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что американские организации организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений «Конако», «Эль-Омар» и «Танак» на восточном берегу Евфрата.

Он подчеркнул, что американская сторона разработала криминальную схему трансграничных поставок сирийской нефти.

«Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии», — заявил Рудской.

Кроме того, по его словам, американские военные продолжают поставки в Заевфратье вооружений и техники. Делается это в обмен на помощь в контрабанде нефти. Рудской добавил, что все это лишь усугубляет обстановку в регионе.