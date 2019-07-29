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13:10   29 Июля 2019
Россия

Террористы готовятся к наступлению в Идлибе

Террористы готовятся к наступлению в Идлибе

Боевики готовят наступление в Идлибе. Разведка зафиксировала скрытую переброску террористов в юго-западную часть идлибской зоны деэскалации в САР. Об этом предупредил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, пишет в понедельник РИА Новости. 

По его словам, в настоящий момент разведка фиксирует скрытную переброску и сосредоточение террористов в юго-западной части зоны деэскалации. 

«Не менее 500 террористов «Хайат Тахрир-аш-Шам*» [*запрещенная в РФ организация] передислоцированы из северных районов провинции Идлиб. Проводится подготовка к наступательным действиям», — предупредил он. 

Ранее стало известно, что радикалы продолжают атаковать сирийскую авиабазу «Хмеймим», применяя реактивные системы залпового огня и беспилотники в ударном исполнении.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #идлиб #боевики #политика #общество

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