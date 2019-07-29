Генштаб обеспокоен поставками оружия в Заевфратье из США

Соединенные Штаты не останавливают поставки вооружений и военной техники в Заевфратье. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской в понедельник, 29 июля.

По его словам, Вашингтон в обмен на помощь в контрабанде нефти поставляет оружие как курдским, так и арабским формированиям. Затем силы применяют его друг против друга

«Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе», — подчеркнул Рудской.

Ранее сообщалось, что главы генштабов России и Турции по телефону обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в зоне деэскалации «Идлиб».