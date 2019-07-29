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12:58   29 Июля 2019
Россия

Генштаб сообщил о продолжающихся атаках боевиков на авиабазу Хмеймим

Генштаб сообщил о продолжающихся атаках боевиков на авиабазу Хмеймим

Террористы продолжают попытки атаковать сирийскую авиабазу «Хмеймим», сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Они применяют реактивные системы залпового огня и беспилотники в ударном исполнении, отметил он.

По словам Рудского, боевики пытались обстрелять реактивными снарядами российские объекты с территории Идлибской зоны деэскалации 17 и 21 июля. Средства ПВО российской авиабазы успешно отразили атаки.

Ранее сообщалось, что главы генштабов России и Турции в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в зоне деэскалации «Идлиб».

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сирия #политика #хмеймим #генштаб

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