Генштаб сообщил о продолжающихся атаках боевиков на авиабазу Хмеймим

Террористы продолжают попытки атаковать сирийскую авиабазу «Хмеймим», сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Они применяют реактивные системы залпового огня и беспилотники в ударном исполнении, отметил он.

По словам Рудского, боевики пытались обстрелять реактивными снарядами российские объекты с территории Идлибской зоны деэскалации 17 и 21 июля. Средства ПВО российской авиабазы успешно отразили атаки.

Ранее сообщалось, что главы генштабов России и Турции в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в зоне деэскалации «Идлиб».