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 Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»

Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»
13:16   29 Июля 2019
Весь мир

Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»

Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»

Вина за смерти мирных жителей в «Рукбане» лежит на США: Вашингтон отказывается принимать меры для разрешения гуманитарного кризиса в лагере, сообщили в российском Генштабе.

«Сотни, если не тысячи, людей навсегда останутся в могилах, наскоро вырытых прямо за забором этого палаточного города. Снимки, сделанные с наших спутников, достаточно красноречиво об этом свидетельствуют», — сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской журналистам.

Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»

Рудской отметил непризнание Штатами своей ответственности за бедственное положение беженцев в лагере — зона Ат-Танф в Сирии оккупирована ВС США и их союзниками из боевиков «умеренной оппозиции».

«Главная вина за эти смерти мирных жителей лежит на Соединенных Штатах, долгое время отказывавшихся что-либо предпринимать для разрешения тяжелейшего гуманитарного кризиса в «Рукбане», — уточнил Рудской.

О катастрофической ситуации в сирийском лагере беженцев «Рукбан» сообщали координационные штабы РФ и Сирии еще в середине марта. Из-за попустительства американского руководства бандформирования принуждают проживающих на территории лагеря к незаконной контрабанде оружия и боеприпасов, кроме того «проамериканские» боевики замечены в торговле людьми.

Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»

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Автор: Тимофей Булочкин
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