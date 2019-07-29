РФ снизила количество полетов авиации в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки полеты авиации ВКС РФ в САР снижены до минимума. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости.

По словам Рудского, авиабаза «Хмеймим», а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ «Тартус» работают в обычном режиме.

«Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму», — заявил он.

Генерал-полковник также подчеркнул, что авиационные полеты снижены до минимума в рамках доразведки обстановки и боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан».