Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мнимый больной Навальный вернулся из больницы в спецприемник

Мнимый больной Навальный вернулся из больницы в спецприемник

 Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

Фанат Земфиры разбил ее Mercedes
Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ
Генштаб обвинил США в продаже сирийской нефти

Генштаб обвинил США в продаже сирийской нефти

 Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»

Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»
Мнимый больной Навальный вернулся из больницы в спецприемник

Мнимый больной Навальный вернулся из больницы в спецприемник

 Фанат Земфиры разбил ее Mercedes

Фанат Земфиры разбил ее Mercedes
Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ
Генштаб обвинил США в продаже сирийской нефти

Генштаб обвинил США в продаже сирийской нефти

 Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»

Генштаб заявил об ответственности США за смерти в лагере «Рукбан»
12:56   29 Июля 2019
Россия

РФ снизила количество полетов авиации в Сирии

РФ снизила количество полетов авиации в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки полеты авиации ВКС РФ в САР снижены до минимума. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости. 

По словам Рудского, авиабаза «Хмеймим», а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ «Тартус» работают в обычном режиме. 

«Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму», — заявил он. 

Генерал-полковник также подчеркнул, что авиационные полеты снижены до минимума в рамках доразведки обстановки и боевой подготовки. 

Ранее сообщалось, что США признали ответственность за страдания сирийцев в лагере «Эр-Рукбан».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #вкс рф #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...