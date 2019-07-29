Депутата Бурматова насторожили слова губернатора Усса о вреде борьбы с лесными пожарами

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов удивился позиции губернатора Красноярского края Александра Усса, который на встрече со студентами заявил, что лесные пожары это «обычное природное явление», а бороться с ними «бессмысленно, а иногда и вредно».

«Когда у нас зимой морозы и метель, никому же не приходит в голову топить айсберг, с тем, чтобы было потепление? Вот нечто похожее применительно к лесным пожарам. Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже и вредно», — сказал Усс.

Владимир Бурматов согласен, что природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке уже привычное явление. Однако, нынешние масштабы бедствия вызывают тревогу. По данным МЧС, огнем охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем их площадь увеличивается.

«Мне сложно понять, что губернатор имел в виду. Но меня настораживает это высказывание, — заявил Бурматов в разговоре с «Политикой Сегодня». — В этом году число лесных пожаров значительно выше, чем в прошлом году. Их площадь значительно больше, чем два года назад. Это увеличение очень тревожно. Каждый год по просьбе правительства, Минприроды и Рослесхоза мы выделяем деньги на закупку противопожарной техники, профилактику. А статистика обратная».

По мнению председателя комитета, леса горят во многом из-за так называемых «черных лесорубов».

«То есть лес сначала разворовывали под носом у региональных властей. Как можно,например, из Иркутской области вывезти сотни лесовозов, не привлекая внимания ГИБДД, полиции? Только если все чиновники на местах дружно зажмурились. Черные лесорубы поджигают лес, чтобы скрыть места незаконных вырубок. Посмотрите отчеты правоохранителей. В местах возгорания находят сложенные «очагом» ветки, чтобы спровоцировать пожар. Лес загорается одновременно в нескольких точках. Повторные очаги в местах, где уже потушены пожары. Как в такой ситуации заявлять о том, что не будем тушить… А чего ждать? Пока все сгорит? Тогда и спроса нет? На мой взгляд неправильна позиция», — заявил Бурматов.

Ранее стало известно, что комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предложил пересмотреть приказ Минприроды, по которому можно не тушить лесной пожар, если он не угрожает населенным пунктам, а затраты на его ликвидацию превышают возможный ущерб.

Тем временем, в МЧС сообщили, что в из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим ЧС.