МЧС разработает требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

МЧС РФ разработает требования пожарной безопасности к детским палаточным лагерям. Это планируется сделать до 1 сентября.

Правила пожарной безопасности, которые действуют сейчас, не позволяют Государственному пожарному надзору составлять протоколы в отношении палаточных лагерей, поскольку нормативных требований по обеспечению пожарной безопасности в подобных местах нет.

На учете МЧС РФ сейчас порядка 45 тысяч детских оздоровительных лагерей. По данным Минпросвещения, из них около 1390 — палаточного типа. Во время проверок выяснилось, что основными нарушениями являются наличие электроприборов и электропроводки внутри палаток, большое количество палаток в одной палаточной группе и слишком маленькое расстояние между ними. Кроме того, во многих случаях отсутствуют источники противопожарного водоснабжения.

Напомним, пристальное внимание на ситуацию с палаточными лагерями обратили после пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, жертвами которого стали четыре ребенка.