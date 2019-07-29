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13:04   29 Июля 2019
Россия

МЧС разработает требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

МЧС разработает требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

МЧС РФ разработает требования пожарной безопасности к детским палаточным лагерям. Это планируется сделать до 1 сентября.

Правила пожарной безопасности, которые действуют сейчас, не позволяют Государственному пожарному надзору составлять протоколы в отношении палаточных лагерей, поскольку нормативных требований по обеспечению пожарной безопасности в подобных местах нет.

На учете МЧС РФ сейчас порядка 45 тысяч детских оздоровительных лагерей. По данным Минпросвещения, из них около 1390 — палаточного типа. Во время проверок выяснилось, что основными нарушениями являются наличие электроприборов и электропроводки внутри палаток, большое количество палаток в одной палаточной группе и слишком маленькое расстояние между ними. Кроме того, во многих случаях отсутствуют источники противопожарного водоснабжения.

Напомним, пристальное внимание на ситуацию с палаточными лагерями обратили после пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, жертвами которого стали четыре ребенка.

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Автор: Виктория Разумовская
#детский лагерь #палатки #мчс рф #пожарная безопасность

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