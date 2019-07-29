Кто, как и зачем из Навального лепит Ющенко

Вчера российский блогер Алексей Навальный был срочно переведен из СИЗО, где он с 24 июля отбывал свое 30-дневный срок за попытку организации не санкционированного митинга, в палату 64-ой московской городской больницы. Причина… отеки и высыпания на лице «главного оппозиционера».

Позже врачи сообщат, что это банальная «крапивница», но «личный врач» Навального Ольга Васильева уже поставила диагноз «через дверь», не осматривая больного, - отравление. Вспоминается история 15-летней давности, которая произошла на Украине.

Как Ющенко стал президентом

К концу лета 2004 года кукловодам команды кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, стало понятно, что провести во власть нужного им кандидата будет очень непросто. Вернее, почти невозможно. Обычно оппозиция выигрывает выборы на фоне резкого ухудшения социально-экономической ситуации в стране, но … с этим то как раз на Украине в то время были большие «проблемы». Экономика страны на протяжении пяти предмайданных лет росла с поразительной динамикой. С 2000 по 2004 год она выросла в полтора раза, причем в последний год этой «пятилетки» она установила цифру абсолютного для себя рекорда роста в 11,8%.

Было очевидно, что на этом фоне провести во власть откровенно прозападного кандидата не удастся, а потому нужно что-то такое, что всколыхнуло бы в целом довольное после нищеты 90-х жизнью украинское общество.

17 сентября 2004 один из соратников Ющенко, вице-спикер Верховной Рады Александр Зинченко прямо с парламентской трибуны сделал заявление, об отравлении лидера оппозиции. Лицо будущего президента было обезображено отечностями и волдырями, а население получило начальный допинг под будущий первый киевский майдан.

Уже через несколько лет лицо президента избавилось от остатков шрамов, но страна до сих пор отхаркивает кровью те политические турбулентности, которые возникли в том числе и в связи со странным отравлением будущего третьего президента страны.

Выборы в Мосгордуму – технология провокаций

Если абстрагироваться от происходящего и проанализировать причинно-следственные связи скандалов и массовых акций протеста, связанных с выборами в Московскую городскую Думу, можно сразу прийти к выводу, что все это нельзя объяснить, как это делают оппозиционеры, тех, кто якобы испугался каких-то там «независимых кандидатов».

Давайте посмотрим, какими были основные нарушения при сборе подписей, допущенные этими самыми «кандидатами». Берем Дмитрия Гудкова (на минуточку, экс-депутата Госдумы с сына экс-депутата Госдумы, который очень хорошо ознакомлен с процедурой сбора подписей). Основная масса его подписных листов, которая была признана недействительной … не содержала данных об избирательном округе либо дату в них проставлял один человек, а подписывался другой (что запрещено по закону). Несущественная техническая ошибка? Но кто в ней виноват?

И кстати, Гудков уже имеет неприятный опыт мажоритарных выборов в столице, когда в 2016 году он, пытаясь зайти в Думу от партии «Яблоко», проиграл свой Тушинский округ Москвы. Кстати, именно к этому округу были приписаны зарубежные участки, но даже они тогда не смогли помочь оппозиционному кандидату. Хотя «Яблоко», имея в виду американских избирателей, считало этот мажоритарный округ почти беспроигрышным.

Идем буквально ноздря в ноздрю. Так что итог выборов будет решаться в «филиале» Тушинского округа в Америке. pic.twitter.com/cA08gs2mrE — Дмитрий Гудков (@gudkovd) September 18, 2016

В 2019-ом Гудков вновь пытается выиграть в Москве. Но сегодня зарубежных избирателей у него нет, а значит, победить он может только благодаря исключительным обстоятельствам, которые нужно создавать самому. И он их создает.

Еще у одного «независимого» кандидата, члена Совета по правам человека Андрея Бабушкина, московский ЦИК обнаружил целых 98,5% бракованных подписей. В большинстве их таковыми признали потому, что в подписных листах был неверно указан номер избирательного счета. Кто виноват?

И так далее. То есть, если внимательно присмотреться, то «независимые кандидаты» уже изначально шли на провокацию, в надежде привлечь к своему недопущению к выборам как можно больше внимания. Они понимали, что в противном случае их ждет позорное поражение. А вот если бы московский ЦИК, испугавшись протестов, вернул бы их в списки кандидатов, то… шансы попасть в Московскую Думу были бы гораздо выше. Но тот не дрогнул, а «многотысячная» заранее спланированная и долго организовываемая акция 27 июля собрала несколько тысяч человек, многие из которых оказались приехавшими из провинции «активистами» оппозиции.

И как раз в этот ряд очень хорошо вписывается в «отравление» Навального на следующий день. Абсолютно не нужное тем, кого он считает своими оппонентами, но такое желанное опростоволосившимся неудавшейся акцией 27 июля российским оппозиционерам.

А что им остается делать. Москвичи хорошо видят, что и без «незарегистрированных кандидатов» столица преображается и расцветает буквально на глазах. Да, во многом это связано с проведением в 2018 году Чемпионата мира по футболу, но какая разница от этого простому жителю столицы. Он живет в уютном любимом городе, который уже даже европейцами признается более европейским, чем многие европейские столицы. И понятно кому жители столицы окажут поддержку.

А значит властям надо … «травить» Навального? А как же иначе. Точно также надо, как надо было Кучме-Януковичу «травить» в сентябре 2004 года, проигрывавшего им по всем статьям Виктора Ющенко.

В общем, еще раз убеждаемся, что число методичек в Госдепе не бесконечно, а ограничено.