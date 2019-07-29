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12:45   29 Июля 2019
Россия

Третье уголовное дело возбудили в Подмосковье по статье о лидерстве в ОПГ

Третье уголовное дело возбудили в Подмосковье по статье о лидерстве в ОПГ

В Подмосковье в отношении криминального авторитета по прозвищу Циркач завели уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Правоохранители занимаются его поисками для задержания, проинформировал СК РФ.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, следователи установили, что в 2011 году подозреваемый занял высшее положение в преступной иерархии, став вором в законе.

С тех времен и по настоящее время Циркач занимался координацией действий организованных групп в Подмосковье, разделял сферы преступного влияния и доходы. Ранее мужчина был не раз судим за кражи, вымогательство, наркотики и подделку документов.

Весной подмосковная полиция задержала членов организованной преступной группировки, которую координировал Циркач. Члены ОПГ занимались похищениями людей и вымогательством.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ск рф #подмосковье #общество #криминал #опг

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