Сыновья кикбоксера Карпенко уверены, что их отца убили

Сыновья чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко считают, что их отца убили. Об этом они заявили 29 июля, передает «78.ru».

Ранее стало известно, что 27 июля в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга было найдено тело чемпиона РФ по кикбоксингу Сергея Карпенко.

По мнению старшего сына Юрия, его отец никогда бы не пошел на самоубийство, ведь он «не такой человек». Сергей был верующим, а для верующего это грех, добавил он.

Старший сын рассказал, что в прошлый вторник его отец приехал на работу и оставил в машине телефон с документами, после чего ушел в неизвестном направлении. Сергей добавил, что если не вернется, вещи следует передать его жене. Спортсмен перешел Благовещенский мост, а, добравшись до Никольской часовни, исчез.

«В руках у него был пакет, но что в нем было, мы не знаем. Когда нашли тело, при нем уже ничего не было. Он шел с кем-то поговорить, разобраться. То есть он не просто прогуливался. Понятно, что была какая-то разборка», – подчеркнул сын.

По словам младшего сына Николая, его отец был встревожен и выглядел потерянным. Он уверен, что отца убили, и добавил, что вместе с Юрием они найдут злоумышленников, чего бы им это не стоило.

Сергей Карпенко — многократный победитель международных турниров по кикбоксингу. Последнее время Сергей уделял внимание тренерской работе.