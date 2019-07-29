Россиянам рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал, в каких случаях происходит переплата пенсии и как ее избежать. Об этом сообщает «Российская газета» в понедельник, 29 июля.

Отмечается, что россияне должны сами информировать ПФР о изменившихся обстоятельствах, которые могут повлиять на право получения выплат или их размер. Если вовремя не предоставить нужные данные, то может возникнуть переплата, а «излишки» придется возвращать.

Трудоспособные граждане с 18 лет теряют право на выплаты по причине потери кормильца. При этом те, кто продолжают обучение на очной форме могу получат деньги до 23 лет. Если получающие пенсию заканчивают учебу, они должны уведомить об этом ПФР. Такое письменное обязательство они дают при назначении выплат.

Также переплата может произойти после смерти иждивенца, за которого полагается прибавка к пенсии.