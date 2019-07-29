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12:42   29 Июля 2019
Россия

Глава Сербии поблагодарил РФ за переданные бронетранспортеры

Глава Сербии поблагодарил РФ за переданные бронетранспортеры

Сербский президент Александр Вучич поблагодарил российские власти за предоставление бронетранспортеров БРДМ-2 в качестве военно-технической помощи.

В субботу, 27 июля, десять бронетранспортеров БРДМ-2 с комплектами запасных частей отправили по воздуху в Сербию. Технику осмотрел президент Вучич вместе с министром обороны страны Александром Вулиным и российским послом Александром Боцан-Харченко. Они посетили казарму «Мия Станимирович» в Нише, в южной части Сербии — там располагается командование сухопутными войсками республики.

«Вот так выглядел старый бронетранспортер 1962 года, а мы получили модернизированные, как видите, с большей защитой, панорамным прицелом, гироскопической стабилизацией, что означает, что может стрелять на ходу, чего, фактически, раньше не могли, дополнительную внешнюю защиту», — сообщил Вучич во время осмотра техники, прямую трансляцию вело информагентство Танюг.

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с коллегой, главой молдавского оборонного ведомства Павлом Войку: тот заявил, что республике важно сохранить теплые отношения с Россией, которая является «надежным союзником» для Молдавии, а также поблагодарил руководство РФ за помощь в разрешении июньского политического кризиса в стране.

Глава Сербии поблагодарил руководство РФ за переданные бронетраспортеры

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Автор: Тимофей Булочкин
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