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12:23   29 Июля 2019
Россия

МИД предупредил граждан РФ о возможных беспорядках в Париже 3 августа

МИД предупредил граждан РФ о возможных беспорядках в Париже 3 августа

Российский МИД предупредил граждан о возможных беспорядках в Париже 3 августа на очередной акции протеста «желтых жилетов».

Об предупреждении проинформировал Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) внешнеполитического ведомства России.

О возможных беспорядках на Елисейских полях в субботу утром ДСКЦ написал в Twitter.

Акции протеста проходят во Франции с ноября прошлого года. Люди протестуют против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому надевают на манифестации желтые жилеты автомобилистов.

На первую акцию вышло около 282 тысяч французов. С 2019 года акции устраивают по выходным дням.

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Автор: Ольга Шпакова
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