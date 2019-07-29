МИД предупредил граждан РФ о возможных беспорядках в Париже 3 августа

Российский МИД предупредил граждан о возможных беспорядках в Париже 3 августа на очередной акции протеста «желтых жилетов».

Об предупреждении проинформировал Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) внешнеполитического ведомства России.

О возможных беспорядках на Елисейских полях в субботу утром ДСКЦ написал в Twitter.

#Франция – 3 августа в г. #Париж в 9.00 (местн. вр.) на Елисейских полях манифестация движения «желтые жилеты»; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; возможны уличные беспорядки pic.twitter.com/c2vQjszS02 — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) July 29, 2019

Акции протеста проходят во Франции с ноября прошлого года. Люди протестуют против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому надевают на манифестации желтые жилеты автомобилистов.

На первую акцию вышло около 282 тысяч французов. С 2019 года акции устраивают по выходным дням.