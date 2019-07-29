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12:33   29 Июля 2019
Россия

Члена ИГ* посадили на 13 лет за попытку напасть на собор в Дагестане

Члена ИГ* посадили на 13 лет за попытку напасть на собор в Дагестане

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Омара Алиева, который планировал нападение на собор в Махачкале. Годом ранее Алиев присягнул на верность ИГ*.

Следствие установило, что в декабре 2017 года мужчина, на тот момент проживающий в Беслане, нашел и присвоил себе самодельный пистолет и патроны к нему.

19 июня 2018 года Алиев в лесу неподалеку от дагестанского поселка Агачаул записал на камеру мобильного телефона свою присягу на верность ИГ*. Позже он решил напасть на прихожан православного собора.

На следующий день Алиев, вооружившись пистолетом и ножом, приехал к Свято-Успенскому кафедральному собору в Махачкале. Кровавый акт ему совершить не удалось, так как его оперативно задержали правоохранители.  

Возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации», «Покушение на убийство», «Незаконное хранение оружия».

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #дагестан #иг #тероризм

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