Француз потерял лотерейный билет с выигрышем на сумму 163 миллиона евро

Разбирательство по поводу дележа выигранных в лотерею 163 миллионов евро закончилось в парижском суде. Потерявший счастливый билет мужчина выкупит его за 7,5% от суммы выигрыша. Об этом 29 июля сообщает газета Dauphine Libere.

Лотерея EuroMillions прошла еще восемь лет назад. Победитель потерял билет на улице, а позднее его нашла местная жительница. Выяснилось, что это оказался второй по размеру выигрыш в истории Франции.

После потери билета истинный владелец обратился к национальному оператору лотерей, чтобы доказать свое право на получение приза. При этом женщина, нашедшая билет, получить деньги не успела. Выбраться из тупика придумали следующим образом: мужчине предложили выкупить утерянный билет за 12 миллионов евро.

После утверждения сделки судом довольны остались все, кроме налоговой службы Франции, ведь там с нашедшей билет женщины планировали взыскать более четырех миллионов евро.

Французское законодательство гласит, что лотерейные выигрыши не облагаются налогом, но при этом силовики настаивали, что 12 миллионов евро, за которые мужчина выкупил билет, к такой категории не относятся. При этом в суде эти доводы посчитали несерьезными.