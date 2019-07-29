Москвичей ждет температурный антирекорд в середине недели

Столбик термометра в Москве к середине недели может опуститься до рекордных +4 °С. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой центр погоды «Фобос» в понедельник, 29 июля.

Отмечается, что вторник и среда станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями уходящего июля. Ночью воздух может остыть до +4 градусов по Цельсию, а днем столбики термометра покажут +9…+14 выше нуля. Это больше напоминает по климату конец сентября — начало октября.

Синоптики объясняют резкое похолодание ультраполярным вторжением.

Дневная температура в Москве в июле за последние 70 лет ни разу не опускалась ниже +15 °С. Похожее похолодание в последний раз наблюдалось в 1971 и 1979 годах — +6,1°C и +7,6°C.