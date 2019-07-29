Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ снизила количество полетов авиации в Сирии

РФ снизила количество полетов авиации в Сирии

Россиянам рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

Россиянам рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

 Офис Зеленского решил реформировать СБУ

Офис Зеленского решил реформировать СБУ
Француз потерял лотерейный билет с выигрышем на сумму 163 миллиона евро

Француз потерял лотерейный билет с выигрышем на сумму 163 миллиона евро

Великобритания ускорит выход из ЕС без соглашения с Брюсселем

Великобритания ускорит выход из ЕС без соглашения с Брюсселем
РФ снизила количество полетов авиации в Сирии

РФ снизила количество полетов авиации в Сирии

Россиянам рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

Россиянам рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

 Офис Зеленского решил реформировать СБУ

Офис Зеленского решил реформировать СБУ
Француз потерял лотерейный билет с выигрышем на сумму 163 миллиона евро

Француз потерял лотерейный билет с выигрышем на сумму 163 миллиона евро

Великобритания ускорит выход из ЕС без соглашения с Брюсселем

Великобритания ускорит выход из ЕС без соглашения с Брюсселем
12:13   29 Июля 2019
Россия

Москвичей ждет температурный антирекорд в середине недели

Москвичей ждет температурный антирекорд в середине недели

Столбик термометра в Москве к середине недели может опуститься до рекордных +4 °С. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой центр погоды «Фобос» в понедельник, 29 июля.

Отмечается, что вторник и среда станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями уходящего июля. Ночью воздух может остыть до +4 градусов по Цельсию, а днем столбики термометра покажут +9…+14 выше нуля. Это больше напоминает по климату конец сентября — начало октября.

Синоптики объясняют резкое похолодание ультраполярным вторжением.

Дневная температура в Москве в июле за последние 70 лет ни разу не опускалась ниже +15 °С. Похожее похолодание  в последний раз наблюдалось в 1971 и 1979 годах — +6,1°C и +7,6°C.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...