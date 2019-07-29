Великобритания ускорит выход из ЕС без соглашения с Брюсселем

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил об ускорении Лондоном подготовки к выходу из ЕС по «жесткому» сценарию: «бэкстоп», оставляющий Ирландию в таможенном союзе ЕС, хочет отменить новый премьер-министр королевства Борис Джонсон.

«Срочное осуществление подготовки — это предложение премьер-министра, и кабинет его принял», — сообщил Рааб в интервью изданию BBC.

Министр иностранных дел также отметил, что страна хочет заключить хорошую сделку с партнерами из ЕС, но «страховочный план», предполагающий прозрачную границу между Ирландией и Северной Ирландией, расценивается новым премьером как недемократичный. В случае исполнения «страховочного плана», Ирландия останется в таможенном союзе с ЕС и будет подчиняться большей части правил единого союзного рынка.

«Мы хотим достичь хорошей сделки с нашими партнерами в ЕС и друзьями, но для этого нужно отменить недемократичный «бэкстоп», — отметил министр.

Ранее Джонсон заявил о намерении вывести Великобританию из Евросоюза до конца октября. В рамках подготовки к «брекзиту» британское правительство готовит план дополнительных расходов в один миллиард фунтов, а на широкую информационную кампанию по этому событию планируется потратить 100 миллионов фунтов за три месяца.