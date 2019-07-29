Пассажирский поезд врезался в грузовик в США

Пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль на переезде в штате Иллинойс в США. В результате несколько вагонов сошли с рельсов. Жертвой ЧП стал один человек. Об этом сообщил телеканал ABC 7 Chicago.

Инцидент произошел накануне вечером, 28 июля. С рельсов сошли пять вагонов поезда, принадлежащего компании Amtrak. В момент ЧП состав двигался со скоростью более ста километров в час.

Замглавы пожарной службы Шона Ричардса отметил, что всего в поезде находились более 290 человек. На данный момент известно, что в результате столкновения погиб водитель грузовика, два пассажира поезда были доставлены в больницу с травмами.