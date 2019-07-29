Пассажирский поезд врезался в грузовик в США
Пассажирский поезд врезался в грузовой автомобиль на переезде в штате Иллинойс в США. В результате несколько вагонов сошли с рельсов. Жертвой ЧП стал один человек. Об этом сообщил телеканал ABC 7 Chicago.
Инцидент произошел накануне вечером, 28 июля. С рельсов сошли пять вагонов поезда, принадлежащего компании Amtrak. В момент ЧП состав двигался со скоростью более ста километров в час.
Замглавы пожарной службы Шона Ричардса отметил, что всего в поезде находились более 290 человек. На данный момент известно, что в результате столкновения погиб водитель грузовика, два пассажира поезда были доставлены в больницу с травмами.
UPDATE: Amtrak has cancelled the City of New Orleans Train 59 that departs from Chicago Sunday due to the collision. FOR MORE: https://t.co/jFCy2rx85G— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) July 29, 2019