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11:50   29 Июля 2019
Россия

Полицейский спас из горящей квартиры мальчика и женщину с грудным ребенком на Урале

Полицейский спас из горящей квартиры мальчика и женщину с грудным ребенком на Урале

Участковый лейтенант полиции Михаил Выломов спас из пожара нескольких человек в поселке Уральский Пермского края. Он увидел пожар в квартире на четвертом этаже общежития, отправляясь на службу. Об этом сообщили в МВД в понедельник, 29 июля.

Подошедшего к дому полицейского остановил мужчина. Он сказал, что в горящей квартире находится его восьмилетний сын. Мать ребенка бросилась тушить огонь, но вернуться в комнату к сыну уже не смогла, потому что коридор заволокло дымом. Мужчины вместе добрались до третьего этажа, но также не смогли пройти. К этому времени подоспели пожарные.

Участковый взял у них раздвижную лестницу, выбил окно и вытащил ребенка из горящей квартиры. Позже он помог выбраться из помещения женщине с младенцем. Всего из дома эвакуировали 40 человек. Спасенный мальчик потом заявил, что станет полицейским, «как дядя Миша».

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Автор: Арсений Аскольский
#пожар #урал #полицейский #спасение

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