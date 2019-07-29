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11:56   29 Июля 2019
Весь мир

Рябков рассказал об эпизодических обменах информацией с представителями Гуаидо

Рябков рассказал об эпизодических обменах информацией с представителями Гуаидо

Москва контактирует с представителями Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя главой Венесуэлы, в формате, который приемлет правительство Николаса Мадуро. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«У нас было несколько возможностей получить от них информацию и оценки и, в свою очередь, довести до них наши взгляды и наши подходы», — отметил Рябков.

Он добавил, что Москва «не укрывается ни от каких контактов». Делается это в режиме, который понятен для официального Каракаса. Этот диалог, как уточнил Рябков, направлен на обмен информацией, а также на «доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются».

Кризис в Венесуэле обострился на фоне активных действий оппозиции. В частности, лидер движения Хуан Гуаидо провозгласил себя в январе временным главой государства. Его поддержали США и их союзники.

Политический кризис подогревала западная пресса, активно тиражируя фейки о ситуации в Боливарианской республике. Так, СМИ сообщали, что российская авиакомпания якобы вывозит «золото Мадуро». В частности, агентство Reuters распространило фейк о ЧВК «Вагнера», которая якобы прибыла в Каракас охранять избранного президента Николаса Мадуро. Эту информацию вскоре опровергли, в том числе, те издания, которые ее распространяли.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #мид рф #венесуэла

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