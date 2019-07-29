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11:32   29 Июля 2019
Россия

Полицейские закрыли детский палаточный лагерь под Челябинском

Полицейские закрыли детский палаточный лагерь под Челябинском

Полицейские приняли участие в закрытии детского палаточного лагеря в Челябинской области. Позже сотрудников МВД обвинили в жестокости, однако в региональном ведомстве такие сведения опровергли. Об этом 29 июля сообщает телеканал «360»

По данным челябинской полиции, лагерь действительно закрыли после распоряжения прокуратуры. Стало известно, что он работал со множеством нарушений. Об этом заявила руководитель детского лагеря «Ветер перемен» под Кыштымом Светлана Пермина, но детали произошедшего приводить не стала. 

В пресс-службе ГУ МВД по региону подчеркнули, что лагерь был несанкционированным, работал с нарушениями, из-за этого его закрыли. 

«Детей поместили в одно место — в спортивный зал, — чтобы они не разбегались, чтобы их передать родителям. Еда, вода — все условия комфортные были созданы», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ведомстве заявили, что размещенная в СМИ информация не соответствует действительности. На данный момент детей уже передали родителям. При этом в региональной прокуратуре добавили, что лагерь не проверялся. 

По словам старшего помощника прокурора Челябинской области по связям со СМИ Натальи Мамевой, неизвестно, кто проверял лагерь. Скорее всего, либо полицейские, либо Минобразования. 

«Палаточный лагерь выявили случайно в ходе рейдов. Выяснилось, что работал он без разрешительных документов», — заявила она.

Ранее стало известно, что директор сгоревшего под Хабаровском лагеря арестован на два месяца. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #челябинская область #палаточный городок

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