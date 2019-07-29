ЛНА начала второй этап наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара приступила ко второму этапу наступления на столицу страны Триполи. Ранее ЛНА сообщила, что первый этап военной операции завершился успешно.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата парламента в ливийском Тобруке Али аль-Кайди в понедельник, 29 июля.

«Силы армии наступают на Триполи в рамках нового дня операции «Поток достоинства", то есть второго этапа военной операции, поскольку армия достигла большинства своих целей», — заявил аль-Кайди.

Он также положительно оценил недавний визит делегации парламента Ливии в США. Основной его целью было довести до сведения о «действительно происходящем в стране». Аль-Кайди подчеркнул, что речь шла о правде по поводу «поддержки терроризма со стороны правительства национального согласия (ПНС)».

Напомним, командующий ЛНА Хафтар 4 апреля начал операцию по «освобождению от террористов» столицы страны. Лояльные правительству нацсогласия силы в ответ объявили операцию «Вулкан гнева». По данным ВОЗ, жертвами военных действий стали свыше тысячи людей, еще пять с половиной получили ранения.

Политический кризис в республике начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В Ливии работают два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН, которое сотрудничает с террористическими силами.