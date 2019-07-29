Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «российское вмешательство» в выборы президента США 2016 года, на слушаниях в Конгрессе запутался в терминологии собственного доклада и не смог ответить на вопросы конгрессменов.

Слушания состоялись по требованию демократов Конгресса, которые так не узнали из финального доклада Мюллера ответа на вопрос о существовании «тайного сговора» с Россией у предвыборного штаба Дональда Трампа с целью якобы повлиять на результаты президентской кампании-2016. Во время процесса экс-прокурор перепутал термины collusion (обычный «сговор») и conspiracy («тайный заговор с преступными целями»), что вызвало недоумение конгрессменов — изначально в своем отчете Мюллер уверял, что это синонимы.

«Вы заявили, что будете придерживаться отчета. Я только что напомнил вам о вашем отчете, но вы утверждаете теперь, что сговор и заговор не являются синонимами. Вы противоречите своему отчету прямо сейчас?», — спросил Мюллера на слушаниях конгрессмен от республиканцев Дуг Коллинз, сообщает ФАН.

Допрос Мюллера в Конгрессе длился более двух часов — демократы и республиканцы требовали от него однозначных, но противоположных по смыслу ответов. О наличии или отсутствии «тайного заговора» бывший прокурор не дал однозначного ответа, хотя вопрос — основополагающий для расследования. Тем не менее «заговор», как и вина Трампа, не доказаны — а значит, он признается невиновным.

«Что ж, вопросы сговора и заговора нам удалось, похоже, отправить на отдых», — подытожил конгрессмен Коллинз после ответов Мюллера.

«Вмешательство» России в американские выборы неоднократно называли абсурдной догадкой как в Москве, так и в Вашингтоне. Тем не менее бездоказательные обвинения в адрес российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, продолжают инициировать в США. При этом американский суд отмечал, что обвинители, в том числе и сам Мюллер, нарушали законы Штатов. По причине правовой безграмотности суд простил как Мюллера, так и генпрокурора США Уильяма Барра.

Руководство США обвинило Федеральное агентство новостей во «вмешательстве» в выборы в штате Джорджия в 2018 году — никаких доказательств и аргументов приведено не было.