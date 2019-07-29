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10:56   29 Июля 2019
Россия

Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

Почти 60% россиян не готовы оформлять  электронные паспорта, поскольку считают такой тип документа ненадежным.  Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, обнародованные в понедельник, 29 июля.

Опрос показал, что большинство жителей РФ знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85% опрошенных).

«Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить», — говорится в материалах ВЦИОМ. 

Хотели бы иметь электронный паспорт 31% россиян В основном это мужчины (36%) и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Главными достоинствами электронного документа 11% респондентов назвали универсальность, а 7% — практичность.

Примерно 22% опрошенных считают электронные удостоверения личности ненадежными, еще 8% беспокоятся о возможных сбоях в системе, а 4% опасаются утечки данных.

Пилотный проект по выдаче электронных паспортов россиянам начнется в 2020 году в Москве, заявил вице-премьер Максим Акимов. В 2022 году бумажные паспорта прекратят выдавать. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #опрос #паспорт #электронный паспорт

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