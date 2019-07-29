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11:33   29 Июля 2019
Весь мир

Венесуэла пожалуется в ООН на США из-за нарушения воздушного пространства

Венесуэла пожалуется в ООН на США из-за нарушения воздушного пространства

Власти Венесуэлы собираются обратиться в ООН после того, как американские самолеты нарушили воздушное пространство республики. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

По заявлению Каракаса, американцы несколько раз нарушили воздушное пространство Боливарианской республики за последние две недели. Минобороны страны заявило, что эти инциденты могут расцениваться как угроза извне.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали США и их союзники.

При этом западная пресса активно искажает действительность и преподносит венесуэльскую повестку в выгодном для США свете, тиражируя вбросы. Среди таковых «золото Мадуро», которое якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, а также фейк о ЧВК «Вагнер», будто бы прибывшей в Каракас охранять действующую власть.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #оон #политика #венесуэла

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