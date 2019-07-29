Венесуэла пожалуется в ООН на США из-за нарушения воздушного пространства

Власти Венесуэлы собираются обратиться в ООН после того, как американские самолеты нарушили воздушное пространство республики. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Tal como hemos denunciado, la Administración Trump confiesa y acepta con descaro que efectivamente viola el espacio de control aéreo de Venezuela. Gravísima y criminal confesión. No hay dudas de sus perversas intenciones. Elevaremos la denuncia a la ONU:https://t.co/TNaZGIlVpu — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 28, 2019

По заявлению Каракаса, американцы несколько раз нарушили воздушное пространство Боливарианской республики за последние две недели. Минобороны страны заявило, что эти инциденты могут расцениваться как угроза извне.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали США и их союзники.

При этом западная пресса активно искажает действительность и преподносит венесуэльскую повестку в выгодном для США свете, тиражируя вбросы. Среди таковых «золото Мадуро», которое якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, а также фейк о ЧВК «Вагнер», будто бы прибывшей в Каракас охранять действующую власть.