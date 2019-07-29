Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается

Врачи больше не опасаются за состояние раненного в Турции белорусского дипломата Александра Поганшева. Его перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил посол республики в Анкаре Андрей Савиных, пишет РИА Новости.

«С сегодняшнего дня более широко открыли возможность посещений, раньше пускали только жену. Я обязательно навещу его, узнаю, как обстоят дела, уточню какие-то бытовые вопросы», — сказал посол.

Инцидент произошел в среду, 24 июля. Поганшев гулял в парке Дикмен в Анкаре с сыном, когда на него напал психически нездоровый человек. Злоумышленник выстрелил в дипломата несколько раз.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование по этому делу продолжается. По предварительным данным, в преступлении нет политической подоплеки.