Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

 Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России

Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России
Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

 Офис Зеленского решил реформировать СБУ

Офис Зеленского решил реформировать СБУ
ЛНА начала второй этап наступления на Триполи

ЛНА начала второй этап наступления на Триполи

 Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается
Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

 Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России

Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России
Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

 Офис Зеленского решил реформировать СБУ

Офис Зеленского решил реформировать СБУ
ЛНА начала второй этап наступления на Триполи

ЛНА начала второй этап наступления на Триполи

 Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается
11:07   29 Июля 2019
Весь мир

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается

Врачи больше не опасаются за состояние раненного в Турции белорусского дипломата Александра Поганшева. Его перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил посол республики в Анкаре Андрей Савиных, пишет РИА Новости.

«С сегодняшнего дня более широко открыли возможность посещений, раньше пускали только жену. Я обязательно навещу его, узнаю, как обстоят дела, уточню какие-то бытовые вопросы», — сказал посол.

Инцидент произошел в среду, 24 июля. Поганшев гулял в парке Дикмен в Анкаре с сыном, когда на него напал психически нездоровый человек. Злоумышленник выстрелил в дипломата несколько раз.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование по этому делу продолжается. По предварительным данным, в преступлении нет политической подоплеки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#турция #белоруссия #общество #дипломат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...