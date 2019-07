Стрельба на фестивале еды в США попала на видео

Телеканал NBC Bay Area обнародовал видеозапись стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии. На ролике , опубликованном в Twitter, слышны крики испуганных людей.

Сообщения о стрельбе поступили в воскресенье, 28 июля, в 17.41 по местному времени (3.41 понедельника мск). Полиция оперативно прибыла на место происшествия. По последним данным, жертвами инцидента стали минимум три человека, пострадали около 60.

#BREAKING UPDATE: Witness video captures moment when shots are fired at Gilroy Garlic Festival. The scene is still active, Gilroy police say. https://t.co/f8cSSQ24mQ [Video: @NstySeaL/Twitter] pic.twitter.com/uHqBr5q1vh