Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Действовавший с марта 2017 года запрет на посещение молдавскими чиновниками и депутатами России снят: первая делегация из Кишинева уже отправилась в Москву, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

«Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России», — заявил молдавский глава в эфире телеканала RTR Moldova.

Додон отметил, что запрет министрам, депутатам и чиновникам Молдавии посещать РФ был введен правительством предыдущего премьер-министра Павла Филипа в марте 2017 года якобы из соображений безопасности. Действия прошлого кабинета министров привели к ухудшению отношений и с Россией, и со странами Запада, подчеркнул молдавский лидер.

«И теперь мы, президент и новое правительство, занимаемся налаживанием этих отношений», — прокомментировал он снятие запрета нынешним правительством.

Президент Молдавии также напомнил о будущей встрече главы российского правительства Дмитрия Медведева с молдавским премьером Майей Санду: приглашение в Москву для диалога уже отправлено.

Министр обороны Молдавии Павел Войку встретился 26 июля с российским коллегой — главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Войку заявил, что для страны «очень важно» сохранить с РФ союзнические отношения.