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10:28   29 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Действовавший с марта 2017 года запрет на посещение молдавскими чиновниками и депутатами России снят: первая делегация из Кишинева уже отправилась в Москву, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

«Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России», — заявил молдавский глава в эфире телеканала RTR Moldova.

Додон отметил, что запрет министрам, депутатам и чиновникам Молдавии посещать РФ был введен правительством предыдущего премьер-министра Павла Филипа в марте 2017 года якобы из соображений безопасности. Действия прошлого кабинета министров привели к ухудшению отношений и с Россией, и со странами Запада, подчеркнул молдавский лидер.

«И теперь мы, президент и новое правительство, занимаемся налаживанием этих отношений», — прокомментировал он снятие запрета нынешним правительством.

Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Президент Молдавии также напомнил о будущей встрече главы российского правительства Дмитрия Медведева с молдавским премьером Майей Санду: приглашение в Москву для диалога уже отправлено.

Министр обороны Молдавии Павел Войку встретился 26 июля с российским коллегой — главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Войку заявил, что для страны «очень важно» сохранить с РФ союзнические отношения.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #молдавия #политика #общество #весь мир #додон

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