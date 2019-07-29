Офис Зеленского решил реформировать СБУ
Реформа Службы безопасности готовится на Украине под руководством офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк.
По его словам, парламент получит на рассмотрение пакет законопроектов по реформированию сектора безопасности, в частности СБУ.
Данилюк подчеркнул, что без реформирования СБУ другие изменения в этой области не будут иметь смысла, поскольку ведомство встроено во многие процессы. Он также отметил, что реформу поддерживают международные партнеры Киева.
«Что должно произойти: первое — СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере – это контрразведка. Второе — убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией», — пояснил секретарь СНБО.