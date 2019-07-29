Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

 Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России

Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России
Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

 Офис Зеленского решил реформировать СБУ

Офис Зеленского решил реформировать СБУ
ЛНА начала второй этап наступления на Триполи

ЛНА начала второй этап наступления на Триполи

 Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается
Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

 Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России

Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России
Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

Руководство Молдавии сняло запрет на выезд своих чиновников в Россию

 Офис Зеленского решил реформировать СБУ

Офис Зеленского решил реформировать СБУ
ЛНА начала второй этап наступления на Триполи

ЛНА начала второй этап наступления на Триполи

 Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается

Состояние раненного в Анкаре белорусского дипломата улучшается
10:22   29 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Офис Зеленского решил реформировать СБУ

Офис Зеленского решил реформировать СБУ

Реформа Службы безопасности готовится на Украине под руководством офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк.

По его словам, парламент получит на рассмотрение пакет законопроектов по реформированию сектора безопасности, в частности СБУ.

Данилюк подчеркнул, что без реформирования СБУ другие изменения в этой области не будут иметь смысла, поскольку ведомство встроено во многие процессы. Он также отметил, что реформу поддерживают международные партнеры Киева.

«Что должно произойти: первое — СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере – это контрразведка. Второе — убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией», — пояснил секретарь СНБО.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #сбу #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...