Офис Зеленского решил реформировать СБУ

Реформа Службы безопасности готовится на Украине под руководством офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк.

По его словам, парламент получит на рассмотрение пакет законопроектов по реформированию сектора безопасности, в частности СБУ.

Данилюк подчеркнул, что без реформирования СБУ другие изменения в этой области не будут иметь смысла, поскольку ведомство встроено во многие процессы. Он также отметил, что реформу поддерживают международные партнеры Киева.