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10:12   29 Июля 2019
Весь мир

«Самая умная» в мире собака умерла в США

«Самая умная» в мире собака умерла в США

Считавшаяся самой умной в мире собака умерла в Соединенных Штатах на 16-ом году жизни. Бордер-колли по кличке Чейзер знала более тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Хозяином собаки был психиатр Джон Пилли. После трех лет интенсивной дрессировки (по 4-5 часов в день) он научил Чейзер понимать 1022 слова, различать имена собственные и нарицательные. В 2013 году психиатр написал о ней книгу, ставшую бестселлером в США. Сам Пилли умер в июне 2018 года, с того времени «самая умная» собака жила у его дочерей.

Бордер-колли настолько популярна в США, что ей хотят установить памятник возле Детского музея в Спартанберге, где жила Чейзер. Монумент будет откроют в 2020 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#смерть #собака

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