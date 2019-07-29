«Самая умная» в мире собака умерла в США

Считавшаяся самой умной в мире собака умерла в Соединенных Штатах на 16-ом году жизни. Бордер-колли по кличке Чейзер знала более тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Хозяином собаки был психиатр Джон Пилли. После трех лет интенсивной дрессировки (по 4-5 часов в день) он научил Чейзер понимать 1022 слова, различать имена собственные и нарицательные. В 2013 году психиатр написал о ней книгу, ставшую бестселлером в США. Сам Пилли умер в июне 2018 года, с того времени «самая умная» собака жила у его дочерей.

Бордер-колли настолько популярна в США, что ей хотят установить памятник возле Детского музея в Спартанберге, где жила Чейзер. Монумент будет откроют в 2020 году.