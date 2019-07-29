Самолет-амфибия Бе-200 поможет тушить лесные пожары в Якутии

Самолет-амфибия Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ отправится в Якутию для помощи в ликвидации лесных пожаров, передает пресс-служба управления МЧС России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что воздушное судно предоставлено по заявке правительства Якутии. Самолет-амфибия будет использоваться в труднодоступных и отдаленных местах, куда нельзя добраться по земле. Также он поможет обнаруживать и устранять опасные очаги возгорания.