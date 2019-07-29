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9:39   29 Июля 2019
Россия

Самолет-амфибия Бе-200 поможет тушить лесные пожары в Якутии

Самолет-амфибия Бе-200 поможет тушить лесные пожары в Якутии

Самолет-амфибия Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ отправится в Якутию для помощи в ликвидации лесных пожаров, передает пресс-служба управления МЧС России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что воздушное судно предоставлено по заявке правительства Якутии. Самолет-амфибия будет использоваться в труднодоступных и отдаленных местах, куда нельзя добраться по земле. Также он поможет обнаруживать и устранять опасные очаги возгорания.

«Двадцать девятого июля в 17.00 (по местному времени) запланировано прибытие воздушного судна Бе-200 ХАСЦ МЧС России для тушения лесных пожаров на территории Якутии», — уточнили в пресс-службе.

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Автор: Мария Милкевич
#якутия #самолет-амфибия #лесные пожары

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