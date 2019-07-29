ЦБ лишил лицензии нижегородский банк «Ассоциация»

Центробанк России лишил лицензии банк «Ассоциация» (Нижний Новгород) с 29 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. По данным ЦБ, «Ассоциация» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Кроме того, на счетах нижегородской кредитной организации в иностранном банке не хватает более 3,8 миллиардов рублей. Такая сумма в два раза превышает объем собственных средств банка. Руководство «Ассоциации» признают пропажу денег.

Нижегородский банк — участник системы страхования вкладов. По данным Центробанка, он занимал 170-е место в банковской системе Росии.