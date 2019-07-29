Навальный выдает аллергию за отравление

Врачи обнаружили у блогера Алексея Навального крапивницу. Диагноз поставил в воскресенье, 28 июля, врач-терапевт 64-й горбольницы после госпитализации Навального из спецприемника. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом ранее «личный врач» блогера Анастасия Васильева попыталась выдать аллергическую реакцию за серьезное отравление. Как она это сделала — остается загадкой. По признанию самой Васильевой, изначально ее не допустили к Навальному, так как он находится под арестом. Врач поставила ему диагноз «через дверь».

«Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — написала Васильева на своей странице в Facebook.

В городской больнице блогера осмотрел иммунолог-аллерголог, который подтвердил крапивницу, которая привела к отекам и высыпаниям. Уже в понедельник, 29 июля, будет решаться вопрос о выписке.

Напомним, 24 июля суд назначил Навальному административный арест на срок 30 суток за призывы участвовать в незаконном митинге.