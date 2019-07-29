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Джонсон потратит более 120 миллионов долларов на рекламу «жесткого» Brexit

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9:25   29 Июля 2019
Весь мир

Джонсон потратит более 120 миллионов долларов на рекламу «жесткого» Brexit

Джонсон потратит более 120 миллионов долларов на рекламу «жесткого» Brexit

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон запустит рекламную компанию в рамках подготовки к выходу страны из Евросоюза без сделки. На эти цели ближайшие три месяца планируют потратить 100 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

По данным газеты, канцлер казначейства Великобритании Саджид Джавид на неделе объявит план дополнительных расходов в один миллиард фунтов на подготовку к «жесткому» Brexit без сделки. Их десятая часть потратят на рекламу. В кампанию войдет доставку в каждый дом информационных листовок, пишет издание.

The Guardian указывает, что новость о расходах на выходы без соглашения появилась на фоне начала переговоров с Соединенными Штатами о торговой сделке. Британский министр внешней торговли Элизабет Трасс должна встретиться с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном, а в августе — отправиться на переговоры с ним в Вашингтон.

Джонсон после назначения на пост премьера пообещал вывести Соединенное Королевство из ЕС 31 октября.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #brexit #джонсон

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