Джонсон потратит более 120 миллионов долларов на рекламу «жесткого» Brexit

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон запустит рекламную компанию в рамках подготовки к выходу страны из Евросоюза без сделки. На эти цели ближайшие три месяца планируют потратить 100 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

По данным газеты, канцлер казначейства Великобритании Саджид Джавид на неделе объявит план дополнительных расходов в один миллиард фунтов на подготовку к «жесткому» Brexit без сделки. Их десятая часть потратят на рекламу. В кампанию войдет доставку в каждый дом информационных листовок, пишет издание.

The Guardian указывает, что новость о расходах на выходы без соглашения появилась на фоне начала переговоров с Соединенными Штатами о торговой сделке. Британский министр внешней торговли Элизабет Трасс должна встретиться с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном, а в августе — отправиться на переговоры с ним в Вашингтон.

Джонсон после назначения на пост премьера пообещал вывести Соединенное Королевство из ЕС 31 октября.