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9:55   29 Июля 2019
Россия

Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России

Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в России

Реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег, может появиться в России. Доступ к нему получат все финансовые организации. Об этом пишет «Царьград».

Газета «Известия» пишет, что инициатором идеи выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР). В список будут входить как фамилии «отказников», так и все их данные, включая даты обращений, количество отказов и причины, по которым были заблокированы из счета.

В НСФР убеждены, что реализация инициативы поможет обнаружить подозрительных лиц и эффективнее вести борьбу с отмыванием денежных средств.

На данный момент информация о клиентах, чьи счета банк заблокировал, поступает в Росфинмониторинг, а затем перенаправляется в Центробанк, который в свою очередь извещает банки. Специалисты уверены, что единый реестр облегчит эту задачу.

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Автор: Виктория Разумовская
#банки #общество #реестр #отмывание денег

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