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 Три человека погибли во время фестиваля еды в Калифорнии

Три человека погибли во время фестиваля еды в Калифорнии
9:04   29 Июля 2019
Весь мир

Три человека погибли во время фестиваля еды в Калифорнии

Три человека погибли во время фестиваля еды в Калифорнии

Три человека стали жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии. Еще 15 человек пострадали. 

«У нас по меньшей мере 15 пострадавших, четверо погибших, включая подозреваемого», — заявил глава полиции города Скот Смити.

Сообщения о стрельбе поступили в воскресенье, 28 июля, в 17.41 по местному времени (3.41 понедельника мск). Через несколько минут полиция прибыла на место происшествия.

Правоохранители предположили, что злоумышленник перелез через забор, чтобы попасть на фестиваль. Свидетели утверждают, что мог быть и второй подозреваемый. 

СМИ пишут, что стрельба произошла на западе Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей еды в стране. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #стрельба #чп #общество

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