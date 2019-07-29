Три человека погибли во время фестиваля еды в Калифорнии

Три человека стали жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии. Еще 15 человек пострадали.

«У нас по меньшей мере 15 пострадавших, четверо погибших, включая подозреваемого», — заявил глава полиции города Скот Смити.

Сообщения о стрельбе поступили в воскресенье, 28 июля, в 17.41 по местному времени (3.41 понедельника мск). Через несколько минут полиция прибыла на место происшествия.

#GILROY UPDATE: Three people were killed and 15 were injured in the #gilroygarlicfestival #shooting, police https://t.co/nPlN9zMfTg — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 29, 2019

Правоохранители предположили, что злоумышленник перелез через забор, чтобы попасть на фестиваль. Свидетели утверждают, что мог быть и второй подозреваемый.

СМИ пишут, что стрельба произошла на западе Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей еды в стране.