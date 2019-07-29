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8:38   29 Июля 2019
Россия

Угроза обрушения дамбы из-за паводка существует в Байкальске

Угроза обрушения дамбы из-за паводка существует в Байкальске

Началась эвакуация жителей города Байкальск Иркутской области. Там осложнилась паводковая ситуация и возникла угроза обрушения защитной дамбы.

Власти города сообщили, что эвакуация затронула жителей домов 196-204 в микрорайоне. В Слюдянском районе ранее уже объявили режим ЧС из-за подъема уровня воды в реках. Существует угроза сходя селей.

В конце июня Иркутскую область потрясли сильные паводки, жертвами которых стали 25 человек. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. За это время 107 населенных пунктов оказались подтоплены, пострадали 39 тысяч человек.

Больше всего пострадали города Нижнеудинск и Тулун.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #иркутская область #тулун

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