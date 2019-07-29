Спасатели эвакуируют жителей Большого Луга из-за подъема воды в реке
Спасатели начали эвакуацию жителей поселка Большой Луг Шелеховского района Иркутской области из-за угрозы подтопления. Эвакуируют 29 домов, отметили в экстренных службах.
Уровень воды в реке Олха поднялся до 225 сантиметров при критических 210 сантиметрах.
За сутки уровень воды в реках Ия, Уда, Ока, Белая повысился на 200-400 сантиметров. В реках Бирюса, Китой, Иркут — на 100-200 сантиметров. В начале недели может подняться уровень воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках.
Авиацией МЧС России эвакуированные жители двух населенных пунктов Тулунского района перевезены в город Тулун #МЧС #МЧСРОССИИ #спасатели #паводок #молодежь #Тулун #Иркутск #новости #новостиИркутск pic.twitter.com/8eB6DJNnlR— МЧС России (@MchsRussia) July 28, 2019