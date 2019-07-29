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8:21   29 Июля 2019
Россия

Спасатели эвакуируют жителей Большого Луга из-за подъема воды в реке

Спасатели эвакуируют жителей Большого Луга из-за подъема воды в реке

Спасатели начали эвакуацию жителей поселка Большой Луг Шелеховского района Иркутской области из-за угрозы подтопления. Эвакуируют 29 домов, отметили в экстренных службах.

Уровень воды в реке Олха поднялся до 225 сантиметров при критических 210 сантиметрах.

За сутки уровень воды в реках Ия, Уда, Ока, Белая повысился на 200-400 сантиметров. В реках Бирюса, Китой, Иркут — на 100-200 сантиметров. В начале недели может подняться уровень воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #эвакуация #общество #иркутская область

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