Движение легкового автотранспорта в Бурятии ограничено из-за подъема воды в реках

Движение транспорта в Бурятии по ряду автодорог нарушено из-за переливов воды через трассу, передает управление МЧС по региону.

Уточняется, что речь идет о Джидинском районе, где из-за сильных дождей поднялся уровень воды на реках Джида, Алцак и Армак. Вода в десяти местах перелилась через дорогу слоем от 20 до 50 сантиметров. Движение легковых машин в населенные пункты Нижний Торей, Алцак, и Армак ограничено.

В населенном пункте Тохой подтоплен подъезд к пешеходному мосту, спасатели перевозят местное население на аэролодке. Семьдесят четыре ребенка, отдыхавших в детском лагере «Черемушки», были вывезены родителями в целях безопасности.