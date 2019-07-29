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9:33   29 Июля 2019
Россия

Движение легкового автотранспорта в Бурятии ограничено из-за подъема воды в реках

Движение легкового автотранспорта в Бурятии ограничено из-за подъема воды в реках

Движение транспорта в Бурятии по ряду автодорог нарушено из-за переливов воды через трассу, передает управление МЧС по региону.

Уточняется, что речь идет о Джидинском районе, где из-за сильных дождей поднялся уровень воды на реках Джида, Алцак и Армак. Вода в десяти местах перелилась через дорогу слоем от 20 до 50 сантиметров. Движение легковых машин в населенные пункты Нижний Торей, Алцак, и Армак ограничено.

В населенном пункте Тохой подтоплен подъезд к пешеходному мосту, спасатели перевозят местное население на аэролодке. Семьдесят четыре ребенка, отдыхавших в детском лагере «Черемушки», были вывезены родителями в целях безопасности.

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Автор: Мария Милкевич
#паводок #бурятия

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