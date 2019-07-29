Жители села Ивановка в Амурской области возвращаются домой
Жители села Ивановка в Приамурье, ранее эвакуированные в пункты временного размещения из-за угрозы подтопления, возвращаются в свои дома, передает пресс-служба регионального правительства.
Паводок в бассейне реки Зея начался 21 июля из-за муссонных дождей, вызвавших быстрый рост уровня воды в реках и несущих угрозу подтопления ряда населенных пунктов. С 25 июля в Амурской области действует режим ЧС.
«В связи с нормализацией обстановки в селе Ивановка Зейского района сегодня граждане, находящиеся в пункте временного размещения в Овсянке, будут доставлены в свои дома»,- сообщают власти региона.