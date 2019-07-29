Китайские власти одобрили импорт сои из всех российских регионов

Китай разрешил ввоз соевых бобов из всех регионов РФ, сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР.

«В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами КНР, а также фитосанитарными требованиями к сое, кукурузе, заливному рису и рапсу, ввозимым из РФ, разрешен импорт соевых бобов со всей территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что импортируемая из России соя не должна быть заражена карантинными вредными организмами. Бобы можно транспортировать водным, железнодорожным, автомобильным, воздушным путем при условии, что транспортные средства отвечают нормам карантинного и эпидемиологического контроля.