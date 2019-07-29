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6:21   29 Июля 2019
Россия

Китайские власти одобрили импорт сои из всех российских регионов

Китайские власти одобрили импорт сои из всех российских регионов

Китай разрешил ввоз соевых бобов из всех регионов РФ, сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР.

«В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами КНР, а также фитосанитарными требованиями к сое, кукурузе, заливному рису и рапсу, ввозимым из РФ, разрешен импорт соевых бобов со всей территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что импортируемая из России соя не должна быть заражена карантинными вредными организмами. Бобы можно транспортировать водным, железнодорожным, автомобильным, воздушным путем при условии, что транспортные средства отвечают нормам карантинного и эпидемиологического контроля.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #китай #импорт #соя

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