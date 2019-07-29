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6:12   29 Июля 2019
Россия

Более тысячи человек эвакуированы в Приангарье из-за подтопления

Более тысячи человек эвакуированы в Приангарье из-за подтопления

Спасатели в течение суток вывезли более тысячи человек из населенных пунктов Иркутской области, которые попали в зону нового подтопления, сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по региону.

«Эвакуированы 1 тысяча 76 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей», — уточняется в сообщении.

В воскресенье обильные дожди вызвали подтопление шести районов Приангарья. Среди них Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы. По информации на 07.00 (02.00 по Москве) понедельника, пострадало 147 жилых домов, 42 приусадебных участков, 269 придомовых территории.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #подтопление #приангарье

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