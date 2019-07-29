Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна
Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма». Свое мнение он выразил в интервью изданию «Страна.ua».
Данная инициатива принадлежит его коллеге по партии Никите Потураеву. Бужанский считает, что подобные предложения неадекватны, несерьезны и противоречат здравому смыслу.
«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича», — заявил он.
Также Бужанский раскритиковал решение экс-главы государства Петра Порошенко отмечать «День освобождения от Советского Союза».
«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма», — подвел итог депутат.