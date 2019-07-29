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4:49   29 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна

Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна

Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма». Свое мнение он выразил в интервью изданию «Страна.ua».

Данная инициатива принадлежит его коллеге по партии Никите Потураеву. Бужанский считает, что подобные предложения неадекватны, несерьезны и противоречат здравому смыслу.

«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича», — заявил он.

Также Бужанский раскритиковал решение экс-главы государства Петра Порошенко отмечать «День освобождения от Советского Союза».

«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма», — подвел итог депутат.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина

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