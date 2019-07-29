Верховный комиссар ОБСЕ считает, что языковая политика Киева носит элементы дискриминации

Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер выразил мнение в интервью газете «Известия», что современная украинская языковая политика нарушает права национальных меньшинств и имеет признаки дискриминации.

Так он ответил на вопрос о спорах в отношении русского языка на Украине.

«Одна из сегодняшних проблем — реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации», — сказал Заньер.

Верховный комиссар отметил, что принятый накануне закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в котором не упоминается о защите языков нацменьшинств, вступил в силу без каких-либо переговоров с представителями меньшинств. Также, добавил Заньер, все вопросы относительно использования государственного языка киевские власти решают крайне жестко, посредством наказания.

Он также сообщил, что подразделение ОБСЕ, курирующее языковую политику, работает над ликвидацией некоторых искажений в ранее принятом законе и считает целесообразным создание механизма систематического взаимодействия, который бы «позволил принимать во внимание озабоченность национальных меньшинств». По поводу языковой автономии Донбасса Заньер заявил, что если стороны конфликта придут к соглашению, подразделение ОБСЕ готово помочь урегулировать языковые проблемы и провести соответствующую экспертизу.

Напомним, Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» принял экс-президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2019 года. Он подразумевает обязательное применение украинского языка во всех областях жизни.