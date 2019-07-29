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3:13   29 Июля 2019
Весь мир

Американцы и итальянцы совершат наблюдательный полет над Россией

Американцы и итальянцы совершат наблюдательный полет над Россией

Военные США и Италии совершат наблюдательный полет над территорией РФ с 29 июля по 2 августа, тем временем россияне поднимутся в небо над Норвегией, пишет в понедельник газета «Красная звезда», ссылаясь на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

 

Российские специалисты вылетят на отечественном самолете наблюдения Ан-30Б с аэродрома открытого неба Бардуфосс. Иностранная миссия поднимется в небо над Россией на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка.

Напомним, что наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе проводятся для повышения открытости и транспарентности в военной деятельности стран, подписавших документ, а также укрепления безопасности.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #италия #норвегия #договор об открытом небе

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