Американцы и итальянцы совершат наблюдательный полет над Россией

Военные США и Италии совершат наблюдательный полет над территорией РФ с 29 июля по 2 августа, тем временем россияне поднимутся в небо над Норвегией, пишет в понедельник газета «Красная звезда», ссылаясь на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

Российские специалисты вылетят на отечественном самолете наблюдения Ан-30Б с аэродрома открытого неба Бардуфосс. Иностранная миссия поднимется в небо над Россией на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка.

Напомним, что наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе проводятся для повышения открытости и транспарентности в военной деятельности стран, подписавших документ, а также укрепления безопасности.