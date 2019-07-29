Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку более чем на полметра

Уровень воды в реке Ия в приангарском Тулуне вырос до отметки 752 сантиметров, превысив критический показатель более чем на полметра, написали в понедельник, 29 июля, на сайте городской администрации.

Ранее стало известно, что в воскресенье в городе, который уже был серьезно подтоплен в конце июня, проводится эвакуация жителей из трех районов, которым угрожает новое ЧП. В Тулуне развернуты три пункта временного пребывания людей.