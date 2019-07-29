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Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку более чем на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку более чем на полметра

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3:05   29 Июля 2019
Россия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку более чем на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку более чем на полметра

Уровень воды в реке Ия в приангарском Тулуне вырос до отметки 752 сантиметров, превысив критический показатель более чем на полметра, написали в понедельник, 29 июля, на сайте городской администрации.

 

Ранее стало известно, что в воскресенье в городе, который уже был серьезно подтоплен в конце июня, проводится эвакуация жителей из трех районов, которым угрожает новое ЧП. В Тулуне развернуты три пункта временного пребывания людей.

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Автор: Мария Милкевич
#подтопление #приангарье #тулун

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